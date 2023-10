Piloot twee jaar de Nederlandse cel in

De 45-jarige Servische piloot die vorig jaar werd gearresteerd voor drugssmokkel is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar.

In september vorig jaar werd vliegveld Stadskanaal door Schiphol geïnformeerd over een verdacht vliegtuig. Havenmeester Fred Borger kreeg daarna de taak om te gaan praten met de piloot, die ‘zei dat hij langs verschillende plekken ging om te gaan golven’, wat de golfclubs in zijn bagage moesten bevestigen. De piloot gaf aan net in Oostwold bij een plaatselijke golfclub te zijn geweest’. De havenmeester vond dat verdacht omdat die golfclub geen locatie is die veel golfers opzoeken.

De luchtvaartpolitie trof in het vliegtuig van de man een pakket met verdovende middelen aan, waarna hij werd gearresteerd. De Servische man heeft inmiddels meer dan een jaar in voorarrest gezeten, wat meetelt richting de twee jaar die hij in totaal in een Nederlandse gevangenis moet verblijven.

Het is niet de eerste keer dat er een drugsvondst wordt gedaan op een klein vliegveld in Nederland. In 2017 landde er een Diamond 40 op vliegveld Teuge. Het vliegtuig was afkomstig uit Engeland en had volgens de Britse autoriteiten mogelijk verdovende middelen aan boord. Na controle trof de politie twee koffers aan die in totaal zestig kilo heroïne bevatten.