Amerikaans luchtvaartmuseum met Nederlands tintje | Foto’s

In het noorden van de staat Utah en grenzend aan Hill Air Force Base bevindt zich een groot Amerikaans luchtvaartmuseum. Het Hill Aerospace Museum opende zijn deuren voor het publiek in 1987. De collectie van vele tientallen vliegtuigen en helikopters is ondergebracht in twee grote hallen. Een derde tentoonstellingshal en restauratiefaciliteit zijn in aanbouw. Daarnaast is er een fors buitenterrein waar nog eens tig toestellen deel uitmaken van de static show. Bijzonder is dat een van de aanwezige fighters in ons land heeft gevlogen. Up in the Sky bracht onlangs een bezoek aan het museum en maakte de volgende (foto)reportage.

Carrière

In de achterste tentoonstellingshal bevindt zich een McDonnell Douglas F-15A Eagle met registratie 77-0090. Dit toestel begon zijn carrière eind 1978 bij het 32nd Tactical Fighter Squadron van de Amerikaanse luchtmacht in Europa. Het was gebaseerd op de vliegbasis Soesterberg. De Eagle heeft niet lang vanaf de bakermat gevlogen. Al in juli 1980 werd de straaljager ondergebracht bij de 33rd Tactical Fighter Wing van het Tactical Air Command op Eglin Air Force Base in Florida. Daarna verkaste de fighter naar de vliegbases Nellis, Luke en Tyndall. Begin 1994 ging de F-15 met pensioen met 3.500 vlieguren op de teller. Na renovatie voor static display arriveerde de jet enkele maanden later bij het Hill Aerospace Museum. De F-15 Eagle in dit luchtvaartmuseum heeft anderhalf jaar boven ons land gevlogen (c) Remco de Wit

Hoogtepunten

De collectie van het Aerospace Museum bevat vele hoogtepunten uit de Amerikaanse luchtvaartgeschiedenis. Van de ‘houtje-touwtje’ vliegtuigen uit het allereerste begin tot de letterlijk onzichtbare stealth fighter. Daarnaast zijn er onder andere de Utah Aviation Hall of Fame, een bibliotheek, klaslokaal en kapel gevestigd. Een bezoek aan het museum is zeer de moeite waard. Je kunt er gemakkelijk een dagje zoetbrengen. Minpuntje is dat de hallen en het buitenterrein zo volgepakt zijn met vliegtuigen, dat er voor fotografen weinig eer aan te behalen is. Verder was het nogal stoffig door de nieuwbouw, maar dat is gelukkig van tijdelijke aard.

Het luchtvaartmuseum bevindt zich ten zuiden van Ogden in de staat Utah naast Hill Air Force Base. Bezoekers zijn van dinsdag tot en met zaterdag welkom tussen 10 en 16 uur. De toegang is gratis.