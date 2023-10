Raadsel na voorval Transavia 737

Een Transavia-passagier stapte donderdagmiddag op Schiphol aan boord van een Boeing 737-800 zonder boardingpass.

Het betrof vlucht HV5665 naar Las Palmas (Gran Canaria) die om 14:30 uur op de planning stond. Voordat een reiziger een vliegtuig op Schiphol kan instappen, moeten meerdere poortjes gepasseerd worden. De eerste staan vlak voor de security. Daar moeten passagiers hun boardingpass scannen. Het is een raadsel hoe de vrouwelijke passagier daar doorheen heeft kunnen komen. De mogelijkheden bestaan dat ze haar ticket niet scande, een ticket voor een andere vlucht had of mogelijk een overstapper was. De vrouw kon de beveiliging echter niet omzeilen. ‘Het belangrijkste is dat ze door de security is gegaan. Dat moet iedereen. Veiligheid staat voor ons voorop’, aldus een woordvoerder van Schiphol bij De Telegraaf.

737 in zonder ticket

De reiziger in kwestie liep vervolgens richting gate C16. Daar moest opnieuw de boardingpass gescand worden alvorens ze via de aerobridge de 737, registratie PH-HXB, kon instappen. Een woordvoerder van Transavia geeft aan dat geprobeerd is de vrouw tegen te houden. De reiziger oogde volgens een passagier verward en zou geen ticket hebben gehad. Vervolgens schopte de vrouw ‘stennis aan boord’ en werd ze door de Koninklijke Marechaussee uit de 737 gehaald. De woordvoerder geeft aan nog niet te weten hoe de vrouw zo ver kon komen. De bemanning zal de feiten op papier moeten zetten. De luchthaven doet verder geen onderzoek naar de oorzaak van het raadsel hoe ze in het Transavia-toestel kon komen.

Vlucht loopt vertraging op

Het is niet bekend wat verder met de vrouw is gebeurd. Een veiligheidsinspectie stapte aan boord voor controle. Daarna vertrok de 737 met anderhalf uur vertraging in de richting van Las Palmas. In oktober vorig jaar stapten eveneens twee passagiers ongecontroleerd een Transavia-vliegtuig in. Beide vluchten moesten een ongeplande landing maken.