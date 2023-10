TUI Engeland 737 glijdt van de baan | Foto

Een Boeing 737-800 van TUI Engeland kreeg na de landing in Leeds te maken met een runway excursion. De operaties werden daarna enige tijd opgeschort.

Het vliegtuig, registratie G-TAWD, vertrok 12:45 uur lokale tijd vanuit het Griekse eiland Corfu in de richting van Leeds (Verenigd Koninkrijk). Op dat moment werd de luchthaven op de eindbestemming geteisterd door slechte weersomstandigheden. Het Meteorological Aerodrome Report (METAR) gaf lichte regen en mist aan met windsnelheden tussen de 30 en 60 kilometer per uur. Het noorden van het Verenigd Koninkrijk, in het bijzonder Schotland, kreeg afgelopen dagen te maken met storm Babet die voor extreem weer zorgde. Tui Airways Boeing 737-800 (G-TAWD, built 2012) ran off runway 14 (2250 m) at Leeds Intl Airport (EGNM), UK on landing in strong winds and rain. Flight #BY3551 from Corfu came to a halt on the grass. There are no reports of injured occupants. @pipsqueek01… pic.twitter.com/nLU9VmwEzO— JACDEC (@JacdecNew) October 20, 2023

Runway excursion

Na een vlucht van drie uur naderde de 737 de luchthaven van Leeds. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de machine nog twee lussen maakte alvorens te landen. Daarbij gleed hij van de landingsbaan in het gras. ‘Mijn moeder liet zojuist in de groepsapp weten dat hun vliegtuig zojuist naast de landingsbaan op Leeds Bradford Airport is beland… gelukkig alles in orde’, schreef de dochter van een van de inzittenden op X, het voormalige Twitter. Op afbeeldingen die op de sociale media verschenen, is te zien dat de vleugel van de 737 onder de modder zit. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulances, haastten zich naar het toestel. Uiteindelijk bleven alle inzittenden ongedeerd. ‘Ons grondteam staat klaar om passagiers te helpen bij het uitstappen’, gaf een woordvoerder van TUI Engeland aan bij Express.

Na twee lussen landde de TUI 737 in slechte weersomstandigheden in Leeds © Flightradar24.com

Vliegtuigen wijken uit

Als gevolg van het incident met de 737 lag het vliegverkeer op de luchthaven tijdelijk stil. Onder meer aankomende Jet2-vluchten weken uit naar Manchester, Newcastle en East Midlands Airport. Vertrekkende vluchten liepen uren vertraging op. Eerder dit jaar overkwam een Embraer E195-E2 van het Braziliaanse Azul Linhas Aéreas hetzelfde. Omdat de luchthaven waar dit gebeurde over twee banen beschikt kon die wel openblijven.