28 rondjes voor een 737

Een Boeing 737-800 van de Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij Jeju Air cirkelde 28 keer rond alvorens terug te keren naar Bangkok Suvarnabhumi Airport.

Het toestel, registratie HL8061, steeg donderdagnacht 1:30 uur lokale tijd op vanuit de Thaise hoofdstad op weg naar Busan, een stad in het zuidoosten van Zuid-Korea. Na take-off braken de 737-piloten de klim op een hoogte van iets meer dan 2.500 meter af. Voor de kust cirkelde het vliegtuig vijf keer rond. Daarna daalde het naar een hoogte van iets meer dan twee kilometer. Het bleef maar rondjes vliegen.

Voor de kust van Bangkok cirkelde een 737 van Jeju Air 28 keer rond voordat het toestel terugkeerde © Flightradar24.com

Squawk-code 7700

Toen ronde tien aanbrak, ongeveer één uur en tien minuten later, gaven de vliegers volgens de aeroTELEGRAPH de squawk-code 7700 af, ook wel bekend als een noodtoestand. In zo’n situatie is sprake van ernstig en dreigend gevaar. Voorbeelden daarvan zijn technische defecten of medische noodgevallen. Waarom de 737-vliegers die code afgaven, is niet bekend. Wanneer de luchtverkeersleiding zo’n melding ontvangt, geeft hij een viercijferige code aan het vliegtuig waardoor die precies kan zien waar welk toestel vliegt. Vooral in drukke gebieden is zo’n code belangrijk. Voor de kust van Bangkok ligt een vertrek- en aankomstroute.

Terug naar Bangkok

Na de squawk-code 7700 bleef de 737 rondjes vliegen. Dit duidt erop dat de vliegers brandstof wilden verstoken om met zo weinig mogelijk risico een ongeplande landing te kunnen maken. Dit vliegtuigtype beschikt niet over de mogelijkheid kerosine te dumpen zoals widebody’s. De 737 die voor vijf uur vliegen kerosine bij zich had, kon na het 28e rondje landen op de luchthaven waarvan was vertrokken. De machine stond vervolgens één dag aan de grond.