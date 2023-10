EasyJet-vlucht geannuleerd na poep-incident

Een easyJet-vlucht vond geen doorgang nadat een passagier zijn behoefte op de vloer van het vliegtuigtoilet gedaan had.

Het betrof een vlucht vanuit Tenerife South Airport op weg naar Londen Gatwick. Op de vorige vlucht vanuit de Engelse stad zorgde een passagier ervoor dat het voorste toilet dusdanig vies was, dat een acceptabele schoonmaak in de Turnaround Time niet mogelijk was. Ondanks dat stapten de reizigers voor de terugvlucht aan boord. De piloot kondigde aan dat de vlucht niet kon vertrekken. ‘Iemand vond het blijkbaar nogal spannend om te poepen in het toilet voor in het vliegtuig dus we blijven nu hier overnachten, we gaan nu iedereen laten uitstappen … en hotels voor hen regelen’, zei de vlieger door de intercom, opgenomen in een video die op X geplaatst werd. Real good of @easyJet to delay the flight 3.5 hours with 0 communication then decide to cancel it altogether because someone took a shit on the toilet floor🤯 quite literally couldn’t make this shit up🥲 #easyjet pic.twitter.com/E9lpCA4rew— kitty florence lucia (@kittystreekx) October 16, 2023

Andere vlucht

De passagiers moesten het vliegtuig verlaten. Een deel kon echter mee op een andere vlucht. Dat toestel was echter kleiner. Daarom stelde easyJet reizigers die vrijwillig een extra nacht op Tenerife wilden verblijven voor een voucher van omgerekend iets minder dan 500 euro te geven. ‘Als je een hotelkamer nodig hebt en zelf alles kunt regelen, vergoeden wij de kosten van een kamer, maaltijden en reiskosten van en naar je hotel die acceptabel zijn. In dit geval vragen wij u een accommodatie te zoeken die ongeveer drie sterren of gelijkwaardig is’, stelde easyJet in een verklaring volgens Daily Mail. @easyJet Utterly disgusting treatment of your customers. Abandoned in a foreign country, no staff avaliable to support at 3am when we were cancelled. No sleep for 30 hours, and now you are not repaying my expenses as a https://t.co/xkvejdHp11 receipt isn't good enough.— Louise & Louie ❤ 🐕❤ (@LouiseBotting1) October 16, 2023

Boze passagiers

Sommige passagiers waren echter niet te spreken over de communicatie van de luchtvaartmaatschappij. ‘@easyJet Volkomen walgelijke behandeling van uw klanten. Achtergelaten in een vreemd land, geen personeel [beschikbaar] voor ondersteuning toen de vlucht om 3 uur ‘s nachts geannuleerd werd. 30 uur niet geslapen en nu betalen jullie mijn kosten niet terug omdat een bonnetje van Booking.com niet goed genoeg is’, uitte een gedupeerde reiziger haar ongenoegen op X.