Ongespecificeerde onderhoudsinspectie Spirit Airlines

Spirit Airlines moest dit weekend een groot aantal vluchten annuleren wegens verplichte ‘ongespecificeerde inspecties’.

De luchtvaartmaatschappij kondigde voor het weekend aan op vrijdag en zaterdag vluchten te moeten schrappen. Op die eerste dag vonden 98 vluchten geen doorgang, terwijl op die tweede dag 81 vluchten niet doorgingen. Het ging voornamelijk om vluchten vanuit Atlantic City, Hartsfield-Jackson, Nashville, Boston Logan, Baltimore/Washington, Dallas-Fort Worth, Houston Bush, Las Vegas, Los Angeles, Memphis, Orlando, Chicago O’Hare, Zuidwest-Florida en Tampa. Vrijwel alle annuleringen hebben betrekking op de A319-vliegtuigen. Daarvan heeft Spirit Airlines volgens Planespotters.net er negentien in dienst. ‘De impact op ons netwerk zal naar verwachting enkele dagen aanhouden terwijl we de inspecties voltooien en werken aan de terugkeer naar de normale bedrijfsvoering’, aldus een woordvoerder van Spirit Airlines in een verklaring aan CBS News.

Verplichte onderhoudsinspectie

De maatschappij ging niet nader in op de aard van de inspecties. De Federal Aviation Administration (FAA) geeft echter in een document aan dat het om de beugels op de casco’s van de machines gaat. De autoriteit schrijft dat Spirit Airlines een ‘verplichte onderhoudsinspectie’ moet doorvoeren om te zoeken naar tekenen van scheuren op plekken waar de romp middels popnagels aan het frame is vastgemaakt. Indien de scheuren niet opgespoord worden, kan dat leiden tot een afname van de cabinedruk, ook wel bekend als decompressie. De FAA laat weten dat zij ‘ervoor zal zorgen dat de kwestie wordt aangepakt voordat de vliegtuigen weer in gebruik worden genomen’. Hoelang dat duurt, is nog niet bekend. De verwachting is in ieder geval dat het vliegschema van de maatschappij de komende dag nog steeds hinder ondervindt.