Zo wil United Airlines passagiers sneller laten boarden

United Airlines introduceert vanaf 26 oktober (opnieuw) de instapprocedure WILMA (window, middle, aisle) om passagiers sneller aan boord te laten gaan.

Momenteel kunnen bij veel luchtvaartmaatschappijen reizigers, ongeacht hun stoel, aan boord wanneer daarvoor een signaal gegeven wordt. Sommige maatschappijen zijn daarin selectiever door passagiers per gedeelte te laten instappen, bijvoorbeeld eerst zij die een stoel achterin hebben en daarna zij die voorin zitten. United Airlines gaat nog een stapje verder. De WILMA-instapprocedure moet ervoor zorgen dat mensen die aan het raam zitten als eersten instappen. Later volgen de passagiers die in het midden en aan het gangpad zitten. Als laatsten gaan diegenen aan boord die stoelen in de Basic Economy hebben geboekt.

Minst aantrekkelijke luchtballet ter wereld

Daarmee wordt voorkomen dat mensen tijdens het boarden moeten opstaan en dat er een opstopping ontstaat. Voor iedere vlucht zal dat naar verwachting een tijdsbesparing van twee minuten opleveren. ‘Een van de meest inefficiënte dingen aan elk vliegtuig is wat ik de “stoelverplaatsing” noem. Het is het minst aantrekkelijke luchtballet ter wereld. En ik houd van alles wat het voor reizigers eenvoudiger maakt’, zegt Joe Leader, CEO van de Airline Passenger Experience Association van United Airlines, die het een ‘passagiersgerichte benadering’ noemt, bij NBC Chicago.

Uitzonderingen tijdens boarden

Voor reizigers die plaatsnemen in de first of businessclass geldt de procedure echter niet. Datzelfde geldt voor reizigers, bijvoorbeeld families of groepen, die hun reservering op één naam hebben staan. Indien één van hen aan het raam zit, mogen ze allemaal tegelijk aan boord. Tot 2017 maakte United Airlines gebruik van de WILMA-instapprocedure. In dat jaar werd de Basic Economy-optie geïntroduceerd die de hoeveelheid handbagage in het vliegtuig beperkte.