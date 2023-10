A320-piloten opgenomen in ziekenhuis

Voor twee British Airways-vliegers liep hun vlucht uit op een gang naar het ziekenhuis vanwege de confrontatie met vieze lucht in de cockpit.

Afgelopen donderdagochtend vertrok de Airbus A320, registratie G-EUUF, voor een binnenlandse vlucht vanuit Newcastle naar Londen Heathrow. Vlucht BA1321 steeg 7:55 uur op, bijna twee uur later dan aanvankelijk gepland. Toen de machine zich op een hoogte van acht kilometer bevond, voelden de vliegers zich niet goed. Dat kwam doordat rook in de cockpit ontstond. De oorzaak daarvan is echter nog niet bekend. De piloten namen contact op met de luchtverkeersleiding en zetten de route richting hun eindbestemming voort. In de tussentijd droegen zij een zuurstofmasker.

Voor de landing maakte de A320 twee rondjes © Flightradar24.com

Twee rondjes

Ter hoogte van Watford kwam de A320 in de wachtstand. Het vliegtuig cirkelde twee keer rond, zette de nadering in en arriveerde rond 9:00 uur op baan 27L. Vervolgens reed de machine richting terminal 5. ‘De vlucht is veilig geland en de passagiers zijn normaal van boord gegaan nadat zich een klein technisch probleem met het vliegtuig voordeed’, aldus een woordvoerder van British Airways bij Simple Flying. De twee A320-piloten werden in eerste instantie onderzocht in een medische faciliteit op de luchthaven waar werd vastgesteld dat ze rook hadden ingeademd. Daarop werd besloten de twee per ambulance naar het ziekenhuis te sturen.

Hoe het inmiddels met de vliegers is, is niet bekend. De desbetreffende A320 werd de rest van de ochtend en het eerste deel van de middag aan de grond gehouden. Om 17:00 uur hervatte het vliegtuig haar operaties met een vlucht naar München. Sindsdien zijn geen moeilijkheden meer opgetreden.