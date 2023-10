Dezelfde 737 keert twee keer terug in drie dagen

Een Boeing 737-800 van Qantas, registratie VH-XZF, moest vorige week tot twee keer toe terugkeren naar de plek van vertrek.

Het eerste incident deed zich 19 oktober voor. De machine vertrok 8:30 uur lokale tijd vanuit Auckland naar Sydney. Nadat de 737 een kwartier onderweg was, merkten de piloten een indicatie van een radiostoring op, aldus een woordvoerder van Qantas bij AV Herald. Op dat moment bevond het vliegtuig zich op een hoogte van iets meer dan tien kilometer. Boven de Tasmanzee keerde de 737 om. Na nog twee keer te hebben rondgecirkeld, landde de machine uiteindelijk veilig op baan 05R. Vier uur later steeg het toestel alsnog op in de richting van Sydney. Daarmee liepen de passagiers een vertraging van vijf uur en 45 minuten op.

19 oktober kreeg de 737 voor de eerste keer te maken met een radiostoring © Flightradar24.com

Twee dagen later

Daarna voerde de 737 zeven vluchten uit naar Melbourne, Christchurch (Nieuw-Zeeland), Brisbane en Sydney. 21 oktober vertrok de VH-XZF om 11:45 uur vanuit Sydney op weg naar Christchurch. Maar het toestel kreeg opnieuw te kampen met hetzelfde probleem. Na een klein uur te hebben gevlogen keerden de vliegers dan ook terug naar de Australische stad. Vlak voor de kust van Australië kwam de machine in de wachtstand te staan. Nadat de 737 was geland, haastten monteurs haastten zich er naartoe om het technisch mankement op te lossen. De volgende dag was het probleem verholpen. Sindsdien zou de radiostoring niet meer zijn teruggekeerd. Naar verluidt is voor de gestrande passagiers geen vlucht ter vervanging geregeld.

Twee dagen later merkten de 737-vliegers opnieuw problemen met de radio op © Flightradar24.com

Het is niet de eerste keer dat 737’s van Qantas in korte tijd geteisterd worden door technische problemen. Begin dit jaar werd het type in drie dagen twee keer geplaagd door motorproblemen en één keer door een defecte pitotbuis.