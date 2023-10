Turkse airline ‘onterecht’ getroffen door sancties

Het Amerikaanse ministerie van Handel legde Southwind Airlines, een Turkse chartermaatschappij, sancties op. De airline zou nauwe verbindingen hebben met Rusland.

Het Bureau of Industry (BIS) en Security, een afdeling van het Amerikaanse ministerie van Handel, bepaalde dat Southwind Airlines nauw verbonden was met de Russische touroperator Pegas Touristik. De Russische onderneming valt al sinds het begin van de oorlog onder sancties van veel westerse landen. Het BIS besloot dit jaar dat de sancties ook voor Southwind Airlines golden.

De beslissing van het BIS had een grote impact op de operatie van Southwind. Motorfabrikant Pratt & Whitney stopte met het onderhoud van motoren die de Turkse maatschappij in het bezit heeft. Volgens de airline was de uitspraak een gevaar voor het bestaan van het bedrijf. Er werd een klacht ingediend tegen het besluit, dat enkele weken later werd teruggedraaid.

Herstel

Intussen zouden er maatregelen zijn genomen om de reputatie van Southwind te herstellen en is de motorfabrikant ervan verzekerd dat het niet strafbaar is motoren van vliegtuigen van deze maatschappij te onderhouden. Pratt & Whitney heeft haar werkzaamheden inmiddels weer hervat. Southwind draagt daarentegen nog geen gegevens over aan de Amerikaanse onderneming. Ook staat een van haar door Pratt & Whitney-motoren aangedreven Airbus A330’s al ruim een maand aan de grond.

Oprichting

Southwind Airlines werd in 2022 opgericht. Het voornaamste doel van de Turkse luchtvaartmaatschappij is het voortzetten van vluchten tussen Turkije en Rusland. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn meerdere Turkse airlines namelijk gestopt met vliegen naar Rusland, terwijl Turkije een zeer populaire bestemming is onder de Russen.