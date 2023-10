Beschadigde 757 weer terug in Duitsland

In september botste een Boeing 757 van Condor met een Boeing 737 van Air Europa op de luchthaven van Palma de Mallorca. Het was niet duidelijk hoe lang het reparatieproces ging duren.

Zowel de 757-300, registratie D-ABOJ, als de 737-800, registratie EC-MJU, liepen schade op bij het incident. Op beelden was te zien dat de winglet van de 737 zich in een van de achtervleugels van het Duitse toestel had geboord. Als gevolg van de botsing werden de vluchten geannuleerd en stonden beide toestellen aan de grond. De Spaanse machine voerde enkele dagen later alweer haar eerste vlucht uit.

De 757 bevond zich op dat moment nog in de buurt van de Air Europa-hangar op de luchthaven voor het nodige onderhoud. ‘Het vliegtuig wordt technisch onderzocht en gecontroleerd door experts’, liet een woordvoerster van Condor weten. ‘Wanneer de reparaties voltooid zullen zijn en het vliegtuig weer in gebruik zal worden genomen, is op dit moment nog niet bekend’, voegde ze eraan toe.

Frankfurt

Inmiddels staat de 757 al weer een aantal dagen op Frankfurt. Het is daarentegen nog niet duidelijk of en wanneer de machine weer wordt ingezet voor commerciële vluchten. Condor is haar vloot namelijk aan het vernieuwen. Met ingang van 2024 worden alle 757-300’s en verouderde A320’s en A321’s vervangen door vliegtuigen van de A320neo-familie.