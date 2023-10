Embraer E2’s en A220’s aan de grond voor controles

RTX Corporation, voorheen Raytheon en het moederbedrijf van motorfabrikant Pratt & Whitney, geeft aan dat er tekorten gaan ontstaan bij de Embraer E2 en Airbus A220. De hiervoor bestemde motoren hebben namelijk dezelfde problemen als die van de A320neo-familie.

Eerder dit jaar voorspelde RTX dat er tot 2026 jaarlijks ongeveer 350 vliegtuigen aan de grond staan door het oplossen van motorcomplicaties. In de eerste helft van 2024 zou het om maar liefst 650 vliegtuigen gaan. Aanvankelijk werd nog gedacht dat het repareren van een motor zestig dagen zou duren. Die verwachting is bijgesteld naar driehonderd dagen. De voorspelling was enkel gedaan voor toestellen van de Airbus A320neo-familie.

Pratt & Whitney meldde dinsdag dat ook de motoren van de Embraer E2 en Airbus A220 grondig moeten worden geïnspecteerd. Chris Calio, COO bij moederbedrijf RTX, vertelde in een interview te verwachten dat sommige A220’s en Embraer E2’s ‘in de eerste helft van 2024’ niet kunnen vliegen door inspecties. De impact op vluchtschema’s zou daarentegen klein zijn, omdat de meeste controles worden uitgevoerd tijdens reguliere inspecties en onderhoudsbeurten. Het is niet bekend om hoeveel vliegtuigen en motoren het precies gaat.

Volgens Calio zijn er ook problemen geconstateerd bij motoren van de A320ceo, maar daarbij gaat het over ‘slechts’ honderd motoren die de komende vier jaar moeten worden geïnspecteerd.

Poedermetaal

Afgelopen juli werd een zeldzaam mankement vastgesteld in het poedermetaal dat wordt gebruikt om bepaalde motoronderdelen te produceren. Als dit probleem niet wordt aangepakt, kunnen er scheuren in de componenten ontstaan wat de vliegveiligheid in gevaar brengt. Naar schatting worden ongeveer duizend motoren uit dienst gehaald voor grondige inspectie.