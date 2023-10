PIA annuleert bijna alle vluchten

Pakistan International Airlines (PIA) verkeert in ernstige financiële problemen. De afgelopen dagen annuleerde de maatschappij steeds meer vluchten.

PIA is hiertoe genoodzaakt omdat er geen geld is voor brandstof. De luchtvaartmaatschappij is brandstofleverancier Pakistan State Oil ruim 90 miljoen euro verschuldigd. Op 16 en 17 oktober schrapte de airline om die reden maar liefst 48 vluchten. De afgelopen tijd verslechterde haar vooruitzicht steeds verder. Dagelijks worden steeds meer vluchten geannuleerd. Eén lijndienst wordt zelfs al ruim twee weken niet meer onderhouden. PIA probeert de meest belangrijke routes in stand te houden.

Ondertussen onderneemt de Pakistaanse regering pogingen om de verlieslijdende maatschappij te privatiseren. Pakistan gaat een verkiezingsperiode tegemoet, wat de situatie van PIA verder kan compliceren. Investeerders zouden niet bereid zijn te investeren in een nationale luchtvaartmaatschappij van een land waarvan de politieke en economische situatie in rep en roer is. De Wereldbank gaf eerder ook al aan dat ‘het vertrouwen in de economie van Pakistan is ingestort.’

Onderhoud

Up in the Sky schreef in augustus over een ander probleem waarmee PIA kampt. Omdat de maatschappij door de economische situatie geen geld meer krijgt van de regering, kan ze haar vloot onvoldoende onderhouden. Volgens een PIA-medewerker stond een derde van de toestellen waarover de airline beschikt in de afgelopen jaren aan de grond. Drie van de vliegtuigen zouden zich in een staat bevinden die reparatie zelfs onmogelijk maakt.