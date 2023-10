Stikstofminister: ‘Natuurvergunning Schiphol is terecht’

In september verleende Christianne van der Wal, minister voor Natuur & Stikstof, een natuurvergunning aan Schiphol Airport. Andere partijen zijn het er niet mee eens en noemen de verlening een groot probleem.

Woensdag gaf de minister uitleg in Tweede Kamer over het verlenen van de vergunning. Volgens haar voldoet de luchthaven aan alle voorwaarden en was er daardoor geen reden de aanvraag te weigeren. Ook was er voor de aanvraag een termijn gesteld en werd die ‘ruimschoots overschreden.’ Van der Wal geeft aan dat de vergunning is verleend voor 440 duizend vliegbewegingen op jaarbasis, maar tijdelijk voor 500 duizend, omdat de vergunning ook geldt voor de huidige situatie.

De natuurvergunning kon worden verleend omdat Schiphol ‘extern saldeerde’. Het bedrijf kocht negen boeren uit in de omgeving, waardoor de stikstofuitstoot wordt gecompenseerd. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het niet eens met deze handelswijze en vindt dat het kabinet de vergunning had moeten afwijzen. Ook besloot de Kamer eerder het hele stikstofdossier aan het nieuwe kabinet over te laten. De vergunning mocht daarom nog niet worden verleend. Volgens Van der Wal is dat niet aan de orde en heeft ze enkel haar ‘wettelijke taak uitgevoerd.’

Behandeling

De aanvraag voor de natuurvergunning was al sinds oktober 2020 in behandeling. Het leidde de afgelopen jaren tot spanningen en onzekerheid. De stikstofminister gaf al eerder aan dat de verlening ‘los staat van politieke afwegingen of politieke besluitvorming en het de uitvoering van staand beleid betreft.’ Anders dan de minister is een deel van politiek Den Haag, evenals milieuorganisaties, nog niet van mening dat het een gelopen zaak is.