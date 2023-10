Cabinepersoneel Lufthansa maakt zich zorgen

De Duitse vakbond voor cabinepersoneel, UFO, maakt zich zorgen over de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe Lufthansa-dochter City Airlines.

De vakbond vreest dat de introductie van City Airlines het einde van Lufthansa Cityline zal inluiden. Bij de nieuwe maatschappij komen de salarissen naar verwachting lager te liggen dan bij het huidige Cityline, terwijl de werkdruk volgens UFO juist zal toenemen.

De maatschappij start op de luchthavens van Frankfurt en München, vanwaar het de regionale vluchten van Lufthansa zal uitvoeren, die nu veelal worden bediend door Lufthansa Cityline. Het is nog onbekend of de maatschappij zal kiezen voor de Airbus A220 of de Embraer E-jet. In eerste instantie zullen de vluchten worden uitgevoerd met Airbus A319’s die van Lufthansa afkomstig zijn.

Ook de piloten hebben veel kritiek op de nieuwe maatschappij. Vereinigung Cockpit, de Duitse pilotenvakbond, heeft aangegeven te vrezen dat de nieuwe maatschappij wordt gebruikt om de arbeidsvoorwaarden van het personeel te versoberen. Onderhandelingen tussen de vakbond en de maatschappij zijn al maanden aan de gang.