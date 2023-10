De B-21 rijdt richting testvlucht

In de Verenigde Staten is men begonnen aan de taxi-tests van de B-21 Raider. Op Force Plant 42 in Palmdale, Californië, wordt hiermee een belangrijke stap gezet richting de eerste vlucht van de nieuwe stealthbommenwerper van de USAF.

Nadat er op sociale media foto’s van de B-21-bommenwerper op een taxibaan verschenen, bevestigde een woordvoerder van de United States Air Force (USAF) dat er op de grond tests worden uitgevoerd.

‘Grondige tests zijn een cruciale stap in het B-21-vluchttestprogramma’, aldus de Amerikaanse luchtmacht. ‘Deze tests stellen ons in staat risico’s te verminderen, het ontwerp te optimaliseren en operationele effectiviteit te verbeteren.’ Het testplatform dat gebruikt werd is door de Amerikaanse luchtmacht gepresenteerd tijdens een grote ceremonie voor de media in december 2022 in Palmdale, Californië. Deze versie is bijna gelijk aan de uiteindelijke productieversie van de B-21. De luchtmacht heeft nu minstens zes B-21’s in verschillende stadia van productie en tests.

Nog dit jaar de lucht in?

De B-21 zou volgens de planning van Northrop Grumman aan het einde van het jaar de eerste vlucht maken. Voor die tijd wordt eerst nog een reeks grondtests -waaronder ook deze- uitgevoerd om de weg te effenen voor die vlucht. Hoewel de planning ambitieus lijkt werd deze in september nog door luchtmachtsecretaris Frank Kendall bevestigd tijdens de conferentie van de Air and Space Forces Association. Volgens hem zullen de testvluchten nog dit jaar plaatsvinden ‘tenzij er onverwachte verrassingen zijn’. Daarbij benadrukte hij dat ‘verrassingen kunnen voorkomen’.