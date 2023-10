Marjan Rintel: ‘Alle KLM’ers zetten zich hiervoor in’

De afgelopen zomer was de meest winstgevende aller tijden voor Air France-KLM. De groep maakte tussen juli en september in totaal 1,3 miljard euro winst.

Dankzij de sterke vraag naar vliegreizen kon de groep haar vliegtuigen voller krijgen en de tickets konden voor een hogere prijs worden verkocht. De Nederlandse tak van het concern maakte 539 miljoen euro winst, terwijl in Frankrijk 806 miljoen euro winst werd geboekt.

Ondanks de recordwinst is de capaciteit van Air France-KLM nog niet terug op het niveau van 2019, maar op 94 procent daarvan. Bij Transavia is wel sprake van groei, daar nam de capaciteit met veertien procent toe ten opzichte van 2019. Naar verwachting zal de groep als geheel in 2024 weer volledig hersteld zijn van de coronacrisis.

Vooral op routes naar Azië verdween veel capaciteit. Naast dat het toerisme in veel Aziatische landen nog niet volledig hersteld is, kan Air France-KLM niet goed concurreren met maatschappijen die nog wel over Rusland mogen vliegen. Door de sanctie moeten Europese airlines enkele uren omvliegen, waardoor vliegtickets significant duurder zijn geworden.

Stabiel overheidsbeleid nodig

‘De aanhoudende problemen met de levertijden van onderdelen wereldwijd en de nog altijd krappe arbeidsmarkt maken dat we de knelpunten die tijdens corona zijn ontstaan niet zo snel kunnen oplossen als we zouden willen. Bovendien hebben we te maken met onzekerheid over de toekomst van Schiphol en de Nederlandse luchtvaart. Als KLM houden we koers. We gaan schoner, stiller en zuiniger vliegen en hebben daarom in september een miljardenorder bij Airbus geplaatst voor gloednieuwe Airbus A350’s, die oudere toestellen gaan vervangen. Wij staan voor een goed verbonden Nederland en blijven daarin investeren. Alle KLM’ers zetten zich hiervoor in. Hier hebben we ook duidelijk en stabiel overheidsbeleid voor nodig’, aldus KLM-CEO Marjan Rintel.