Megaorder voor minst populaire Boeing 737 MAX

Southwest Airlines heeft een bestelling geplaatst voor 108 extra Boeing 737 MAX 7’s, boven op de al bestaande order voor 234 van de toestellen. De vliegtuigen zullen worden gebruikt om een deel van de meer dan 400 Boeing 737-700’s van Southwest te vervangen.

De MAX 7 is de kleinste en minst populaire variant van de 737 MAX-serie. Het toestel is alleen door Allegiant, WestJet en Southwest besteld en zal dan ook niet op korte termijn te zien zijn in Europa. De MAX 9, die net iets geliefder is dan de MAX 7, vertoont zich sinds kort wel in Nederland.

In een volledige economy-indeling kan de MAX 7 plaats bieden aan 172 passagiers, wat de voornaamste reden is voor de beperkte populariteit van het type. De meeste maatschappijen kiezen ervoor kleinere en efficiëntere vliegtuigen in te zetten, zoals de Airbus A220, of om grotere vliegtuigen aan te schaffen die meer flexibiliteit bieden. Als kleinste variant van de 737 MAX-familie valt de MAX 7 net buiten deze twee categorieën.

Southwest hoopt de eerste exemplaren van haar nieuwe 737’s volgend jaar in ontvangst te kunnen nemen. Of dat daadwerkelijk gaat lukken is nog onbekend, het type is namelijk nog niet door de FAA gecertificeerd. Naar verwachting zullen de MAX 7 en de grotere MAX 10 voor het einde van het jaar hun certificering rond hebben.