Piloot van incident Horizon Air at ‘paddo’s’

De copiloot die afgelopen week is aangeklaagd omdat hij tijdens een vlucht van Horizon Air de motoren van een Embraer E175 wilde uitschakelen, had hallucinogene paddenstoelen tot zich genomen. Dit was twee dagen voor het incident gebeurd. Sindsdien zou hij zo’n veertig uur niet hebben geslapen.

Joseph David Emerson is na het voorval aangeklaagd voor 83-voudige poging tot moord en roekeloos gedrag. Ook wordt hem het in gevaar brengen van een vliegtuig ten laste gelegd. De actie van de 44-jarige piloot zou niet in verband gebracht worden met terrorisme of andere soorten van ideologisch geweld. Emerson is piloot sinds 2001 en vliegt sinds 2016 voor Alaska Airlines, het moederbedrijf van Horizon Air. Volgens de federale aanklagers probeerde Emerson ook de hendel van een nooduitgang te grijpen terwijl stewardessen hem in bedwang hielden. Een van hen vertelde dat Emerson zei dat hij ‘iedereen probeerde te doden’.

Afgelopen met een sisser

De vlucht, waarbij Emerson in de jumpseat zat, vertrok om 17:23 uur lokale tijd uit Everett, Washington en was op weg naar San Francisco toen het incident plaatsvond. De twee piloten slaagden erin hem te overmeesteren en het vliegtuig om te leiden. Daarmee werd een crash afgewend. Het toestel landde veilig in Portland, Oregon. Alle inzittenden bleven daarbij ongedeerd. In audio-opnamen is te horen dat de vliegers de luchtverkeersleiding verzoeken politie-eenheden naar het toestel te laten komen bij aankomst teneinde de overmeesterde Emerson in te rekenen. De Federal Aviation Administration (FAA) wil weinig commentaar geven buiten het feit dat er samengewerkt wordt met gerechtelijke instanties aan een onderzoek. Alaska Airlines heeft aangegeven dat er geen wapens betrokken waren bij het incident.