A319-piloot geeft per ongeluk waarschuwing af

Een Airbus A319-piloot van easyJet gaf vlak voor de landing op Palma de Mallorca per ongeluk een kapingswaarschuwing af.

Het betrof vlucht U27254 die afgelopen donderdagochtend 9:50 uur vertrok vanuit Birmingham. Toen de A319, registratie OE-LQJ, na twee uur haar bestemming naderde, gaf die een kapingswaarschuwing af. Achteraf bleek het te gaan om een menselijke fout, al rest de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren. Piloten moeten de viercijferige code 7500 invullen om ‘in stilte’ de luchtverkeersleiding op de hoogte te brengen van een (mogelijke) kaping aan boord. Behalve die code staat het getal 7600 ervoor dat een vliegtuig geen verbinding met de luchtverkeersleiders kan maken en 7700 voor als zich een noodsituatie aan boord voordoet.

De A319 werd na een fout van de piloot op Palma de Mallorca opgewacht door politie-eenheden © Flightradar24.com

Noodprotocollen in gang gezet

De noodwaarschuwing van de A319 werd echter uiterst serieus genomen door de autoriteiten op de luchthaven van Palma de Mallorca. Op het vliegveld werd een noodprotocol in werking gesteld. Politie-eenheden wachtten het toestel op. Toen de A319 geland was, kwam die op de taxibaan tot stilstand. Agenten richtten hun wapens volgens The Sun op het vliegtuig voordat het cockpitraam openging en de piloot aangaf dat het om een fout ging. Ondanks dat stapte de politie aan boord om een controle uit te voeren. Het loze alarm werd bevestigd. ‘De veiligheid en beveiliging van passagiers en bemanning heeft altijd de hoogste prioriteit van easyJet’, zegt een woordvoerder van easyJet. De A319 reed door richting de gate waar de passagiers de machine verlieten. De volgende vlucht van het toestel vertrok vervolgens bijna twee uur later dan gepland naar Bristol.