Nieuwkomer moet na vijf maanden Schiphol verlaten

In juni dit jaar startte Air India met vluchten tussen Delhi en Schiphol, maar daaraan komt na slechts vijf maanden alweer een eind.

Gisteren landde de luchtvaartmaatschappij (voorlopig) voor de laatste keer in Nederland. Vlucht AI155 vertrok 13:45 uur lokale tijd vanuit de Indiase stad en landde na circa zes uur op Schiphol. Na een turnaround van ongeveer twee uur keerde de 787, registratie VT-ANA, terug naar Delhi. Vanaf nu verbindt uitsluitend KLM Schiphol rechtstreeks met de stad in India. Welcome to Schiphol, @airindia! Today we welcomed this new airline, stay tuned for the video tomorrow 🇮🇳 pic.twitter.com/w4Rx7Ejitj— Schiphol (@Schiphol) June 11, 2023

Geen slots meer

Air India heeft volgens Simple Flying geen slots kunnen bemachtigen. Schiphol moet komend jaar krimpen naar in ieder geval jaarlijks 460.000 vluchten. Dat betekent dat maatschappijen moeten snijden in het aantal slots. KLM en Transavia leveren bijvoorbeeld 6.000 slots in. De vraag is dan ook waarom Air India ondanks alle onzekerheid tóch begonnen is met deze vlucht. Aan de bezettingsgraad lag het echter niet. Simple Flying zocht uit dat in juli dit jaar 8.000 retourpassagiers tussen Delhi en Amsterdam vervoerd werden. De maatschappij bood een capaciteit van 9.216 vluchten waarmee de bezettingsgraad uitkomt op 87 procent. Campell Wilson, CEO van Air India, kondigde voorafgaand aan de route aan dat de uitbreiding bijdraagt aan het creëren van een hub in Delhi. 46 procent van de passagiers vloog volgens het onderzoek vervolgens door naar een andere bestemming waaronder Bangkok (Thailand), Mumbai, Hyderabad (India) en Singapore.

Rentree op Schiphol

In mei dit jaar maakte Air India bekend na 26 jaar terug te keren naar Amsterdam. De maatschappij voerde operaties uit op maandag, woensdag, vrijdag en zondag. De heenvlucht ving 13:10 uur lokale tijd aan en die werd 18:35 uur verwacht in Nederland. De 787, het toestel dat ingezet werd op deze route, steeg voor de terugvlucht 20:45 uur op om 7:55 uur Indiase tijd te landen in Delhi. De introductie van Schiphol maakte deel uit van de netwerkuitbreiding in Europa. Behalve Amsterdam deed Air India Kopenhagen, Milaan en Wenen aan. De luchtvaartmaatschappij vliegt nog wel op die steden.