717-bemanning doet vlak voor landing ontdekking

De bemanning van een Boeing 717-200 van QantasLink merkte afgelopen donderdag na de landing in Melbourne, een vreemde geur op.

Het toestel, registratie VH-YQT en een van de weinige 717’s waarvan QantasLink nog gebruikmaakt, steeg 19:15 uur, iets meer dan een uur later dan gepland, op vanuit de Australische hoofdstad Canberra op weg naar Melbourne. Vlak voordat het die bestemming naderde, ontdekte de cabin crew een onaangename geur. Om welke geur het ging en waardoo die veroorzaakt werd, is niet bekend. De 717 landde uiteindelijk veilig op baan 16 en reed naar de gate.

Stewardess naar het ziekenhuis

Daar wachtten hulpdiensten de machine op. Het ambulancepersoneel beoordeelde de flight-en cabin crew. Een van de stewardessen moest naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Hoe het nu met haar is, is niet bekend. Een woordvoerder van QantasLink laat aan Travel Weekly weten dat de passagiers geen symptomen vertoonden. Monteurs voeren momenteel een inspectie uit. De 717 staat volgens gegevens van Flightradar24 nog steeds aan de grond in Melbourne. Het is nog onduidelijk wanneer het toestel haar operaties hervat.

Vieze lucht in A320

Een week eerder moesten twee Airbus A320-piloten van British Airways na de landing op Londen Heathrow naar het ziekenhuis, omdat zij een vieze lucht ingeademd hadden. Waar die vandaan kwam, is eveneens onduidelijk. Ongeveer halverwege de vlucht, die vertrokken was vanuit Newcastle, merkten de vliegers de lucht op. Zij zetten voor het restant van de vlucht zuurstofmaskers op en slaagden erin de A320 veilig te landen.