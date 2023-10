737 vliegt met nieuwe brandstof

Vrijdag testte de Indonesische luchtvaartmaatschappij Garuda voor het eerst de combinatie kerosine met palmolie tijdens een commerciële vlucht met een Boeing 737-800.

Het toestel, registratie PK-GFX, steeg 15:20 uur lokale tijd op vanuit Jakarta op weg naar Surakarta, een stad ongeveer 550 kilometer verwijderd van de hoofdstad van Indonesië. Aan boord zaten meer dan honderd passagiers. Het Indonesische staatsenergiebedrijf PT Pertamina produceert de palmolie. Daar wordt gebruikgemaakt van hydroprocessed esters and Fatty Acids (HEFA). De brandstof is een mengsel van 97,6 procent kerosine en 2,4 procent palmolie. Pertamina geeft aan dat het gebruik van de nieuwe brandstof tot een CO2-reductie leidt. Perdana, Bioavtur Pertamina Ramah Lingkungan Mengangkasa Bersama Garuda Indonesia https://t.co/yG1zQHizey— Ilhami Asnawi (@ilhamiasnawi) October 27, 2023

Druk bezig met palmolie

In Indonesië wordt aangedrongen om meer palmolie in de vliegtuigindustrie te gebruiken. Garuda Indonesia is hier al enige tijd bezig. 4 oktober werd een anderhalf uur durende testvlucht uitgevoerd met dezelfde 737. Daarnaast boog de luchtvaartmaatschappij zich over grondtests. ‘We zullen verder overleggen met Pertamina, het Ministerie van Energie en andere partijen om ervoor te zorgen dat deze brandstof commercieel rendabel is’, aldus de CEO van Garuda Indonesia bij The Jakarta Post.

Oproep aan andere landen

Pertamina roept eveneens andere landen die palmolie produceren op meer gebruik te gaan maken van deze brandstof teneinde die om te zetten in vliegtuigbrandstof. De verwachting is dat de luchtvaartindustrie in 2050 jaarlijks 450 miljard SAF nodig heeft. Indonesië wilde dat vanaf 2020 drie procent biobrandstof toegevoegd werd aan iedere vlucht, maar die implementatie laat echter nog op zich wachten. Niet alle landen zien potentie in de palmolieproductie. Zij zien op tegen ontbossing. De Europese Unie legde daarom ook al importbeperkingen op.