KLM-topvrouw vreest: ‘Dit hangt ons boven het hoofd’

Marjan Rintel, topvrouw van KLM, ziet de bui al hangen dat KLM mogelijk niet meer welkom is op New York John F. Kennedy Airport als er geen actie wordt ondernomen.

Het kabinet bepaalde dat het aantal vluchten per jaar op Schiphol in ieder geval teruggedrongen wordt naar 460.000. Als gevolg hiervan moeten luchtvaartmaatschappijen snijden in het aantal slots. KLM en Transavia leveren er bijvoorbeeld 6.000 in. Veel airlines kunnen blijven gebruikmaken van de Amsterdamse luchthaven, maar voor sommige is het einde verhaal. Voor nieuwkomer Air India, die vanaf juni wekelijks vier keer per week tussen Delhi en Schiphol vloog, is bijvoorbeeld geen ruimte meer.

Schending verdragen

Een andere nieuwkomer is JetBlue. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij verbindt zowel New York John F. Kennedy, waar KLM eveneens op vliegt, als Boston met Schiphol. Het is nog onzeker of de nieuwkomer op Amsterdam welkom blijft. Maar die stelt zich strijdbaar op en staat op het standpunt dat Nederland met de krimp het Open Skies-verdrag schendt (het verdrag dat vrij luchtverkeer tussen de Verenigde Staten en Europa mogelijk maakt) en dat het demissionaire kabinet nieuwe toetreders uitsluit. ‘Als je eenzijdig krimp doorvoert, schend je luchtvaartverdragen en dat gaan landen niet pikken. Het betekent dat wij hierdoor niet kunnen kiezen welke bestemmingen we gaan schrappen als de krimp van Schiphol doorgaat’, aldus Rintel bij De Telegraaf.

Mogelijk JFK verlaten

JetBlue vroeg afgelopen week volgens Reuters advies bij het Amerikaanse Department of Transportation (DOT) om KLM mogelijk te weren van New York John F. Kennedy als de krimp de luchtvaartmaatschappij zou treffen. Alleen het kabinet kan er volgens Rintel voor zorgen dat dit scenario geen werkelijkheid wordt. ‘Wij als KLM zouden New York nooit opgeven, maar dit hangt ons nu wel boven het hoofd. Ik roep het kabinet op met een oplossing te komen, anders gaat dit ten koste van de verbindingen met economische centra in de wereld’, aldus de KLM-topvrouw.