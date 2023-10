Twee botsingen A319 en CRJ-200 in korte tijd

Zowel een CRJ-200 van United Express, gevlogen door SkyWest Airlines, als een Airbus A319 van American Airlines, kwamen op Chicago O’Hare International Airport in botsing met een bagagekar.

De CRJ-200, registratie N912SW, had een bijna twee uur durende vlucht erop zitten vanuit Avoca, een plaats in het oosten van de Verenigde Staten. De machine landde 18:45 uur op de meest noordelijke landingsbaan. Vanuit daar taxiede die richting de gate. Ter hoogte van de L-gates kwam het vliegtuig volgens een woordvoerder van SkyWest Airlines in botsing met de bagagekar, iets dat, weliswaar ook met andere voertuigen, wel vaker op het platform voorkomt. Nu was de wind de boosdoener die de bagagekar meesleepte richting de vleugel. De kar zou bij terminal 5, tegenover de L-gates, hebben gestaan en de oversteek naar terminal 3 hebben gemaakt. Op afbeeldingen op X is te zien dat hulpdiensten zich over de CRJ-200 ontfermden. ‘Er zijn geen gewonden gemeld en de reizigers zijn met bussen naar de terminal gebracht. Onze technici inspecteren het vliegtuig’, aldus de woordvoerder bij ABC7 Chicago. Sindsdien staat het aan de grond. #ChicagoScanner #Chicago #OHare



A plane and baggage cart hit



Taxiway Alpha near L concourse gates



Baggage cart hit the wing of an CRJ jet. Passengers deplaning on the taxiway



Reports the baggage cart also hit an American plane that taxied to gate H6 pic.twitter.com/BUo5HhxX7n— WindyCity Weather and News (@WindyCityWxMan) October 27, 2023

Nog een keer raak

Tien minuten na de landing van de CRJ-200 arriveerde de A319, registratie N177XF, op baan 28C, een landingsbaan ten zuiden van de terminals. Het toestel was vertrokken vanuit Washington Ronald Reagan National Airport. Via intersectie A21 wilden de A319-piloten de machine thuisbrengen. Echter, de bagagekar werd nogmaals meegesleept door de wind en kwam ook nu wee in aanraking met de vleugel. Het vliegtuig liep daaraan lichte schade op, maar slaagde er wel in door te taxiën richting de gate. ‘Er waren geen meldingen van gewonden aan boord van het vliegtuig dat buiten dienst gesteld voor inspectie en reparatie’, duidt een woordvoerder van American Airlines de situatie. De volgende dag stond de A319 volgens gegevens van Flightradar24 nog aan de grond in Chicago. ’s Avonds hervatte het toestel haar operaties met een vlucht naar de bestemming waarvan het een dag eerder vertrokken was.