Air France-KLM-topman haalt uit: ‘Ondoordacht’

Ben Smith, topman van Air France-KLM, is er niet over te spreken dat het aantal vluchten op Schiphol de komende jaren gereduceerd moet worden.

KLM wordt als hofleverancier op de Amsterdamse luchthaven hard getroffen door de krimp. In totaal moet de luchtvaartmaatschappij samen met haar dochteronderneming Transavia 6.000 slots inleveren. Daarbij komt dat Air France-KLM ook nog eens een belang in de Scandinavische maatschappij SAS nam. Het concern betaalde omgerekend ongeveer 136 miljoen euro voor een aandeel van 19,2 procent. Daarnaast hebben de investeerders Castlelake (32 procent), Invest (25,8 procent) en de Deense overheid (8,6 procent) een belang in de maatschappij. Daarmee kan SAS een bedreiging voor KLM vormen. ‘In Scandinavië zien we, in tegenstelling tot Nederland, overheden die zich wel committeren aan de luchtvaart. Denemarken heeft ook voor de positie van luchthavens als Kopenhagen en het belang daarvan voor hun economie. Daarom hebben we besloten om op SAS te bieden’, aldus de CEO van Air France-KLM in Het Parool. ‘Kopenhagen en Stockholm zullen dolblij zijn om vluchten over te nemen die op Schiphol worden gecanceld door de ondoordachte ingreep van de Nederlandse overheid.’

Steuntje in de rug

SAS kampt al lange tijd met financiële problemen. De luchtvaartmaatschappij stond al langer op het randje van de afgrond. In 2020 waarschuwde zij aandeelhouders dat mogelijk een faillissementsaanvraag gedaan moest worden als er geen akkoord kwam over de voorwaarden om obligaties om te zetten in aandelen. Een kapitaalinjectie was dan ook nodig. Hoewel Air France-KLM SAS een steuntje in de rug geeft, denkt Smith eveneens dat de Scandinavische maatschappij een steentje kan bijdragen aan het concern. ‘Dit zal onze bestaande positie in Scandinavië verbeteren. Deze deelname biedt ons een veel stabieler vooruitzicht dan wat we nu meemaken in Nederland’, zegt Smith.