Cargolux na jaren terug op Maastricht

Cargolux vertrok enkele jaren geleden van Maastricht Aachen Airport. Zondag keerde de vrachtmaatschappij weer terug naar de luchthaven.

Cargolux vloog ruim twintig jaar van en naar Maastricht. in 2020 besloot de airline niet langer op dit vliegveld te vliegen. Sindsdien waren haar vrachtjumbo’s in Nederland enkel nog op Schiphol te bewonderen. Maar na drie jaar afwezigheid keerde de vrachtvervoerder weer terug in Zuid-Limburg. Zondag landden de eerste twee vluchten; twee Boeing 747-400’s afkomstig uit Nairobi en Miami.

Tijdens het winterseizoen vinden er wekelijks twee vluchten plaats, op donderdag en zondag. De vrachtvluchten naar Maastricht, met hoofdzakelijk bloemen aan boord, worden uitgevoerd door zowel de 747-400 als de grotere 747-8.

Weigeren

De 747 is een steeds zeldzamere verschijning. Het ontwerp is oud en met name de -400 en oudere versies, zijn schadelijker voor het milieu dan nieuwe vliegtuigen. Om deze reden faseren veel luchtvaartmaatschappijen de Jumbo uit. Ook zijn er steeds vaker luchthavens die het vliegtuig weigeren. De Israëlische Autoriteit voor Vliegvelden (IAA) maakte vorig jaar bekend dat er vanaf 31 maart 2023 geen viermotorige toestellen meer van en naar Israël mogen vliegen. Dat betekent dat machines als de Airbus A380 en de Antonov An124 hier niet meer welkom zijn.

Maastricht

Ook in Maastricht geldt sinds april 2023 een dergelijke maatregel. Het vliegveld gaf vorig jaar aan met nieuwe maatregelen te komen die toestellen zoals de Boeing 747-200 en de McDonnell Douglas MD-11, de toegang tot de luchthaven ontzeggen. De 747-400 mag overigens nog wel landen, al gelden er verhoogde landingstarieven voor dit type.