Bestorming Russische luchthaven

Een grote groep demonstranten bestormde zondagavond de luchthaven van Makhachkala, meldt de NOS. De menigte was op zoek naar Israëlische burgers en richtte veel schade aan.

Rond kwart over zeven ‘s avonds landde er een Sukhoi Superjet van Red Wings uit Tel Aviv op Makhachkala Uytash Airport, een luchthaven in de Russische autonome republiek Dagestan. Toen het toestel bij de gate arriveerde bestormden honderden demonstranten de luchthaven. Ze braken door deuren en hekken, richtten op veel plekken schade aan en plunderden winkels. Ook betraden de betogers het platform op zoek naar Israëlische burgers.

De belagers verspreidden zich over de luchthaven. Sommigen renden de landingsbaan op terwijl anderen alle vertrekkende auto’s en bussen controleerden of er Israëliërs in zaten. De demonstranten zwaaiden ook met Palestijnse vlaggen en riepen antisemitische en anti-Israëlische leuzen. Op beelden is te zien hoe passagiers het vliegtuig weer inrennen, waar ze nog uren moesten blijven zitten totdat de situatie op het vliegveld was gekalmeerd. Later zei een Israëlische functionaris dat ‘een aantal Israëlische burgers en Joden op de luchthaven is geïsoleerd en onder bescherming geplaatst.’

Gewonden

Uiteindelijk raakten er ruim twintig mensen gewond bij de bestorming. Onder hen zouden geen Israëlische burgers zijn. Verder zijn tientallen mensen aangehouden. De luchthaven blijft in elk geval een week gesloten. Ondertussen werkt de Israëlische ambassadeur in Rusland samen met de Russische autoriteiten eraan Israëliërs beter te beschermen.

Spanningen

Omdat er in Dagestan veel moslims wonen, lopen de spanningen in de regio door de oorlog de laatste weken op. De afgelopen tijd vonden er regelmatig demonstraties plaats tegen Isräel. Zaterdag omsingelde een woedende menigte een hotel in Makhachkala omdat daar Joodse vluchtelingen zouden worden opgevangen.