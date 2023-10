Qantas opent vierde Europese route

Qantas kondigde vorige week aan een vierde Europese bestemming toe te voegen aan haar routenetwerk. Alle bestemmingen worden zonder tussenstop aangevlogen.

Na bijna twintig jaar keert Qantas terug naar Parijs. De Australische maatschappij vliegt vanaf juli 2024 vier keer per week non-stop tussen de Franse hoofdstad en Perth. Buiten het zomerseizoen wordt wekelijks drie keer naar Parijs gevlogen. De vlucht duurt maar liefst zeventien uur. Vannessa Hudson, Qantas-CEO, geeft aan dat de route al een tijd op de verlanglijst van de airline stond. De eerste vluchten beginnen op tijd voor de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 die in Parijs worden gehouden.

Behalve naar Parijs vliegt Qantas volgend jaar ook weer naar Rome en Londen vanaf Perth. Vanuit Londen kan er met een Airbus A380 naar Sydney worden gevlogen, met een tussenstop in Singapore. Alle directe vluchten worden met de Boeing 787-9 uitgevoerd.

Project Sunrise

Onder de naam Project Sunrise wil Qantas vluchten verzorgen van Sydney en Melbourne naar Londen en naar New York. Voorafgaand aan de coronacrisis nam dit plan steeds concretere vormen aan. Zo werden er testvluchten gemaakt op de toekomstige routes Sydney – Londen en Sydney – New York, en is de Airbus A350-1000 geselecteerd voor het uitvoeren van die vluchten. Als gevolg van de coronacrisis koos Qantas er in 2020 voor de plannen in de koelkast te zetten. Nu verwacht de maatschappij eind 2025 de eerste ‘Project Sunrise-vluchten’ te laten plaatsvinden.