A319 verlaat easyJet

Het doek valt voor de Airbus A319 bij easyJet. De Britse budgetmaatschappij neemt de komende vier jaar versneld afscheid van de kleinere variant uit de A320-familie.

Begin juni stootte EasyJet Switzerland al zijn laatste Airbus A319 af en de komende jaren zal ook de rest van het concern eraan moeten geloven. De gehele easyJet-groep heeft echter nog veel van deze toestellen in de vloot. Volgens gegevens van CH Aviation vliegen er nog 95 A319’s rond in het oranje, waarvan 58 bij easyJet UK. De overige 37 toestellen doen dienst bij easyJet Europe.

Het was al duidelijk dat ook deze vliegtuigen geleidelijk de vloot zouden verlaten, maar niet wanneer. In maart zei EasyJet’s netwerkchef Manuel Vale dat ongeveer 40 procent van de A319’s de komende twee tot drie jaar de vloot zou verlaten. Nu blijkt dit proces versneld te worden: ‘We zullen alle A319’s in de komende vier jaar vervangen door A320neo of A321neo’. Zo sprak EasyJet-CEO Johan Lundgren tijdens een persconferentie in Berlijn. De maatschappij heeft volgens de topman grotere toestellen nodig.

EasyJet wil groter

‘EasyJet vliegt alleen naar primaire luchthavens in Europa, waardoor we alleen kunnen groeien als we grotere vliegtuigen inzetten’, aldus Lundgren. Dit komt doordat de meeste grote luchthavens de start- en landingsrechten, ook wel slots, reguleren. Luchtvaartmaatschappijen die meer passagiers willen vervoeren maar niet willen investeren in extra slots of deze niet kunnen verkrijgen, hebben grotere vliegtuigen nodig. In het licht daarvan wordt dus afscheid genomen van de A319. Dat de maatschappij behoefte heeft aan grotere toestellen is onderdeel van een trend die ook te merken is bij andere maatschappijen. Mede hierdoor is de kleinste telg van de A320-familie, de A318, nooit een groot succes geworden.