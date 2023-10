Air France neemt unieke vluchtnummers in gebruik

Op de route tussen Parijs Charles de Gaulle en New York JFK voert Air France de vluchtnummers weer in die eens waren weggelegd voor de Concorde.

Tot voor kort vertrok elke dag rond half zes Air France-vlucht AF015 vanuit New York naar Parijs, maar sinds 29 oktober is dit niet meer het geval. ‘Ter ere van haar 90-jarig jubileum hernummert Air France haar vluchten tussen Parijs Charles de Gaulle en New York JFK.

AF15 en AF22 worden AF1 en AF2, de iconische vluchtnummers van de Concorde tot 2003′, aldus de airline. Op 7 oktober, de officiële verjaardag van de maatschappij, werd vluchtnummer ‘AF1’ ook al eens gebruikt.

Net als Air France had ook British Airways speciale vluchtnummers voor de Concorde, namelijk BA1 en BA2. Toen de maatschappij het supersonische toestel uitfaseerde kregen de callsigns niet direct een andere vlucht toegewezen. De airline nam de vluchtnummers in 2009 weer in gebruik op de route London City – New York JFK. De vluchten werden uitgevoerd met twee bijzondere Airbus A318’s die elk waren uitgerust met 32 businessclass stoelen.

Als gevolg van de coronacrisis besloot British Airways in 2020 na elf jaar te stoppen met de service. Een van de A318’s verliet de vloot al drie jaar eerder. Het laatste toestel landde begin 2021 op Twente Airport voor ontmanteling.