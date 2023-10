Bijna botsing tussen twee F-16’s | Video

Tijdens een vliegshow in de Verenigde Staten kwamen twee F-16’s veel te dicht bij elkaar. De ervaring van de piloten zorgde ervoor dat het niet tot een botsing kwam.

De vliegshow werd afgelopen weekend gehouden op de luchthaven van Orlando Sanford. Aan de show deed onder andere het demonstratieteam van de Amerikaanse Luchtmacht mee, de Thunderbirds. Tijdens de show vliegen de zes F-16’s van het team vaak erg dicht op elkaar, soms op nog geen halve meter afstand. De kleinste fouten kunnen dan ook grote gevolgen hebben.

Tijdens een van de manoeuvres van de show in Florida ging het bijna mis. Vier F-16’s kwamen op lage snelheid langs het publiek vliegen. Vervolgens klommen twee van de straaljagers omhoog waardoor er een gat tussen de tweetallen ontstond. Een vijfde machine vloog vervolgens achter het kwartet langs waardoor het leek alsof die door het gat vloog.

Op beelden van de vliegshow is te zien hoe een van de vier F-16’s na de flyby sterk afwijkende bewegingen maakte ten opzichte van de formatie en daardoor heel dicht bij de voorste kwam. De snelle reactie van de piloot zorgde ervoor dat de machines elkaar op een haar na ontweken.

Turbulentie

De bijna botsing was waarschijnlijk te wijten aan de vijfde F-16, die achter het kwartet langs vloog. De zogenaamde zogturbulentie, ook wel wake turbulence genoemd, van dat toestel kan ervoor zorgen dat een vliegtuig dat erbij in de buurt vliegt extreem heen en weer wordt geschud. Of dat bij dit voorval ook aan de orde was, is niet duidelijk.