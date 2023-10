F-16 binnen twee weken richting Oekraïne

Het eerste F-16-gevechtsvliegtuig dat Nederland aan Oekraïne doneert zal binnen twee weken aankomen bij het opleidingscentrum in Roemenië. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte deze week bekendgemaakt.

Waar het de afgelopen week voornamelijk ging over de oorlog tussen Hamas en Israël staan ook de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne niet stil. Ook vanuit Nederland is er deze week nieuws: premier Rutte heeft aangegeven dat de levering van de Nederlandse F-16’s aan Oekraïne binnen nu en twee weken zal beginnen. ‘Ik verwacht dat de Patriot-raketten die Oekraïne tijdens komende winter moeten ondersteunen binnenkort worden geleverd. En hetzelfde geldt voor de F-16’s’. Dat zei Rutte tijdens een videoconferentie met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, geplaatst op berichtenplatform X. ‘De eerste vliegtuigen zullen gedurende de komende twee weken naar het opleidingscentrum in Roemenië worden verscheept opdat we klaar zijn voor verdere training’, voegde Rutte eraan toe.

Oekraïne vs Gaza?

Volgens de premier zal de aandacht van Nederland voor het conflict in Oekraïne niet verslappen door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. ‘Wat er nu in Gaza gebeurt, de terroristische aanval op Israël en alle gevolgen daarvan, mogen ons niet afleiden van wat er speelt tussen jullie en Rusland, namelijk de strijd tegen de Russische agressie’, zei Rutte daarover tegen Zelensky. ‘We moeten ervoor zorgen dat de wereld in staat is om zich zowel op Oekraïne te richten als natuurlijk sterk betrokken te zijn bij wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt’.

Naast Nederland hebben ook Denemarken, Noorwegen en België aangekondigd dat ze meedoen aan de levering van de F-16 aan Oekraïne.