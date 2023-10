Polderbaan gaat dicht

De Polderbaan op Schiphol is van maandag 6 tot en met woensdag 15 november niet beschikbaar voor vliegverkeer. De baan is gesloten voor regulier onderhoud.

Aan start- en landingsbanen wordt jaarlijks regulier onderhoud uitgevoerd en vanaf volgende week is de Polderbaan aan de beurt. Volgens Schiphol zullen er, waar nodig, kleine reparaties aan het asfalt en markeringen worden uitgevoerd. De bekabeling en elektra worden gecontroleerd, het systeem voor waterhuishouding en de lampen worden schoongemaakt of vervangen. Het onderhoud duurt een dag langer dan eerder gepland, omdat uit inspecties bleek dat de aanvlieglichten aan vervanging toe zijn. Polderbaan tot eind december niet inzetbaar voor landen bij slecht zicht

Als alles volgens de planning van Schiphol en bouwbedrijf Heijmans verloopt kan vanaf 15 november om 19:00 weer van en naar de Polderbaan gevlogen worden. Er macht dan echter nog geen gebruik gemaakt worden van de baan bij slecht zicht. De werkzaamheden die Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) uitvoert aan de baan moeten na voltooiing eerst nog uitgebreid getest worden. Het landingssysteem moet volgens de internationale veiligheidseisen eerst 30 dagen goed functioneren. Pas daarna is de Polderbaan weer onder alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan.

Andere banen

Vanaf de Polderbaan zouden vliegtuigen normaal gesproken landen vanuit en opstijgen in noordelijke richting. Tijdens het onderhoud maakt het vliegverkeer meer gebruik van de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan. Dat betekent dat er in de gebieden onder de vliegroutes van deze start- en landingsbanen meer vliegtuigen overkomen tijdens deze onderhoudsperiode. Omwonenden met vragen of klachten over overlast kunnen zich melden bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).