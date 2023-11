Air Canada-reiziger beduusd: ‘Dachten dat het een grap was’

Een reiziger met een spastische hersenverlamming moest in augustus na de landing een Air Canada-vliegtuig kruipend verlaten.

Het voorval deed zich voor nadat Rodney Hodgins samen met zijn echtgenoot Deanna geland was in Las Vegas. Daar wilde het paar vieren dat ze één jaar getrouwd zijn. Een stewardess liet aan de twee weten dat er geen tijd was om een rolstoel aan boord van het toestel te krijgen. Dat kwam doordat de machine een vlotte turnaround moest maken. De reiziger maakt echter gebruik van een gemotoriseerde rolstoel. Het cabinelid zei dan ook dat Hodgins zichzelf uit het Air Canada-vliegtuig moest verplaatsen waarop hij stellig antwoordde: ‘Natuurlijk kan ik dat niet.’ Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht reizigers met een beperkte mobiliteit te helpen bij het verlaten van een vliegtuig. "Passenger forced to drag himself off Air Canada flight after airline failed to provide wheelchair assistance"



"Rodney Hodgins says airline should apologize after 'dehumanizing' experience that left him in pain for days" https://t.co/dX4mpqvFds— Canuk2006 (@canuk2006) October 29, 2023

Geen grap

Andere hulp werd niet geboden. ‘We dachten eerst dat het een grap was, maar daarna waren we verbijsterd’, zegt zijn echtgenoot bij CBC. De man kroop over de vloer richting de uitgang van het Air Canada-vliegtuig. Hodgins vertelt dat acht schoonmakers, twee stewardessen, de gezagvoerder en de copiloot toekeken hoe de gehandicapte man zich verplaatste. Sommige inzittenden keken weg, terwijl andere het schaamrood op de kaken hadden staan. ‘Ik was zo boos toen ik hem zag vechten om zijn onwillige lichaam langzaam en pijnlijk voort te slepen’, zegt ze.

Nasleep

Dagen na het incident had de gehandicapte man nog last van pijn. Air Canada verontschuldigde alsnog zich bij het echtpaar. Dat vond Hodgins ‘geweldig’, maar zij en haar man pleiten ervoor dat dit soort voorvallen zich in de toekomst niet meer herhalen. In het verleden is al eerder gebleken dat gehandicapte reizigers soms door luchtvaartmaatschappijen in de steek worden gelaten. Air Canada liet weten de Mobility Assistance-servicepartners in Las Vegas te evalueren.