AW149 arriveert in Polen

De 25e Luchtlandingsbrigade van het Poolse leger heeft deze week de eerste twee AW149-helikopters ontvangen. Dit gebeurde tijdens een ceremonie op de basis in Tomaszów Mazowiecki, ten zuidoosten van Lodz.

Het Poolse Ministerie van Defensie plaatste in juli 2022 een bestelling bij Leonardo Helicopters voor 32 AW139 helikopters. Met dit contract is een bedrag van 1,76 miljard euro gemoeid. Ook de Poolse defensie-industrie is betrokken bij de deal. De uiteindelijke assemblage van de tweemotorige helikopters komt namelijk voor de rekening van PZL-Swidnik, een Poolse dochteronderneming van Leonardo. Dit bedrijf, dat zijn hoogtijdagen beleefde in de Sovjettijd, werd in 2010 overgenomen door de Italianen.

AW149

De AgustaWestland AW149 is een middelzware multi-role militaire helikopter ontwikkeld door AgustaWestland, nu Leonardo. De heli werd onthuld tijdens de Farnborough Air Show van 2006 en is afgeleid van de AW139. De AW149 heeft een grotere romp en krachtigere motoren, wat resulteert in een groter laadvermogen en meer vrachtruimte. De Poolse helikopters zullen worden aangepast aan de behoeften van de Poolse strijdkrachten, inclusief observatiesystemen, lichte vuurwapens, Hellfire-geleide antitankraketten, ongeleide raketten en zelfverdedigingssystemen.

Naast Polen vindt men de AW149 ook in Thaise en Egyptische dienst. In Egypte vliegt de marine met de helikopter en in Thailand worden de toestellen gebruikt door de politie en de landmacht.