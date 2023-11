Finnair A330 in Australië te vinden

Een Airbus A330, registratie OH-LTR, van Finnair vliegt vanaf eind oktober voor Qantas. Daarmee krikt de Australische luchtvaartmaatschappij haar capaciteit op.

Halverwege oktober was de A330, waarvan Finnair eveneens een vrachtvariant bezit, voor de laatste keer operationeel voor de Finse maatschappij. Toen kwam het toestel terug van een vlucht uit Doha (Qatar). Een dag later, 13 oktober, vertrok het naar Hong Kong waar het vervolgens twee weken aan de grond stond. Afgelopen zondag vloog het toestel via Singapore naar Sydney. Op die route, die te boek staat als QF291 en QF292, wordt de A330 de komende maanden ingezet. Vanaf eind maart vliegt de machine eveneens tussen Sydney en Bangkok (Thailand). Aan boord kunnen 269 passagiers mee (28 business-, 21 premium economy- en 230 economy-stoelen), terwijl de capaciteit van de A330’s van Qantas 28 reizigers hoger ligt (28 business- en 269 economy-stoelen).

Overeenkomst

Zowel Qantas als Finnair zijn lid van de luchtvaartalliantie OneWorld. In mei dit jaar sloten de beide luchtvaartmaatschappijen een overeenkomst dat Qantas de komende zes jaar twee A330’s van Finnair leaset. De laatste drie jaar gaat ‘dry-lease’ in. Dit betekent dat Qantas vanaf dat moment op iedere vlucht haar eigen cabinepersoneel inzet. Tot die tijd zitten Finnair-piloten in de cockpit en serveert de cabin crew van deze luchtvaartmaatschappij het eten en drinken. De catering is echter afkomstig van Qantas. Datzelfde geldt voor het entertainment op de televisieschermpjes en andere benodigdheden.

Kritiek

Ondanks dat de capaciteit van Qantas met de A330 verhoogd wordt, is niet iedereen te spreken over de zesjarige aanwinst. Tony Lucas, gezagvoerder en tevens president van de Australian and International Pilots Association (AIPA) ziet geen soelaas in de eerste 2,5 jaar van de overeenkomst. ‘Het besluit van Qantas om twee Finnair-vliegtuigen te wet-leasen is schokkend en behoorlijk teleurstellend. Het had voorkomen kunnen worden met effectievere managementbeslissingen. Het is niet te geloven dat Qantas de Spirit of Australia uitbesteedt en tegelijkertijd twee van onze eigen A330-passagiersvliegtuigen ombouwt tot vrachtvliegtuigen’, zegt hij in een verklaring aan Asian Aviation.