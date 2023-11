Cyberboeven gijzelen Boeing

Cybercriminelen beweren te beschikken over een aanzienlijke hoeveelheid gegevens van Boeing en dreigen deze openbaar te maken als de vliegtuigfabrikant niet bereid is te betalen.

De dreiging voor Boeing komt van Lockbit 3.0, een groep die berucht is om het chanteren van slachtoffers met behulp van ransomware en datadiefstal. Onlangs werd de groep nog gelinkt aan 79 zogenaamde ransomware-aanvallen in het derde kwartaal van 2023 door de NCC Group. Volgens het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) was Lockbit een van de meest actieve groepen die dit soort aanvallen uitvoeren. Hun doelwitten omvatten doorgaans organisaties in vitale infrastructuursectoren zoals financiële diensten, voedsel en landbouw, onderwijs, energie, overheid en hulpdiensten, gezondheidszorg, productie en transport. Sinds Lockbit begin 2020 werd ontdekt zou in de VS door dergelijke partijen al zo’n 77 miljoen dollar aan losgeld betaald zijn.

Boeing

Het lijkt erop dat ook Boeing nu slachtoffer is. Het Amerikaanse bedrijf heeft aan Reuters gemeld dat ze de vermeende aanval en datadiefstal onderzoeken. Lockbit beweert gevoelige gegevens van het bedrijf te hebben, maar het is onduidelijk om welke gegevens het precies gaat. De groep vermeldt niet hoeveel gegevens ze in handen hebben maar geven Boeing tot 2 november de tijd om te betalen. Het exacte bedrag dat de groep eist is niet bekend.