Schiphol op verlanglijstje luchtvaartmaatschappij

Hong Kong Air Cargo debuteerde afgelopen weekend op Milaan Malpensa. De luchtvaartmaatschappij laat weten een uitbreiding naar Schiphol te zien zitten.

De A330-200, registratie B-LNX, steeg zondagochtend 6:25 uur op vanuit Almaty (Kazachstan) nadat die twee uur eerder was aangekomen vanuit Hong Kong. Na een vlucht van bijna acht uur landde de machine op Milaan Malpensa. De terugvlucht naar Hong Kong vertrok 11:50 uur en arriveerde vroeg in de ochtend lokale tijd. Op een afbeelding is te zien hoe voor de A330 geposeerd wordt met een spandoek waarop staat: ‘Inaugurale vlucht Hong Kong -> Milan’. Op dinsdag, donderdag en zondag wordt de vlucht uitgevoerd. Met deze vlucht draagt Hong Kong Air Cargo bij aan e-commercelogistiek. Goederen kunnen hierdoor op dezelfde dag nog geleverd worden. ‘Als onderdeel van de luchtvrachtindustrie streeft Hong Kong Air Cargo ernaar zeer betrouwbare en efficiënte luchtvrachtoplossingen te bieden om aan de behoeften van de klant te voldoen’, aldus Clifford Hung, president en COO van Hong Kong Air Cargo, geciteerd door Air Cargo News. Inaugurato il nuovo volo merci di HongKong Air #Cargo tra Milano #Malpensa e appunto Hong Kong, con A330F 3 volte a settimana

Hong Kong – #Milan

RH358 00:05 – 09:15 -2-4–7

Milan – #HongKong

RH359 11:15 – 07:25 +1 -2-4–7@SEA_Press @MiAirports @HongKong pic.twitter.com/rUvrlPnaUh— Vola Milano Malpensa [MXP] (@VolaMalpensa) October 29, 2023

Uitbreiding naar Schiphol?

De luchtvaartmaatschappij is het afgelopen anderhalf jaar druk bezig geweest met uitbreiden. Eerder werden vluchten naar zowel Sydney als Tokio geïntroduceerd. Ook in Europa is Hong Kong Air Cargo nog niet klaar: onder andere Schiphol staat op het verlanglijstje. ‘We kijken ernaar uit ons Europese routenetwerk in de nabije toekomst verder uit te breiden, met bestemmingen als Luik in België en Amsterdam in Nederland’, aldus de COO. Het is echter de vraag of de maatschappij gemakkelijk op Schiphol kan neerstrijken. De luchthaven moet krimpen en dat heeft eveneens gevolgen voor het vrachtverkeer. De vrachtcapaciteit zou naar verwachting met zestig procent reduceren als een afname naar 440.000 vluchten per jaar zich voortzet. Gevreesd wordt dan ook dat maatschappijen uitwijken naar vliegvelden over de grens, zoals Luik, Brussel en Frankfurt.