737 en 787 in botsing | Foto

Een Boeing 737-800 van Ryanair en een Boeing 787-8 van Air Europa kwamen op luchthaven Madrid Barajas met elkaar in aanvaring.

Het eerste toestel, registratie 9H-QCI, zou afgelopen woensdag 15:50 uur vertrekken richting het Italiaanse Bologna, terwijl het tweede, registratie EC-NXA, zich opmaakte voor een intercontinentale vlucht naar Salvador (Brazilië). Beide machines reden richting de vier kilometer lange baan 14R. Op de taxibaan, waar de 737 en 787 moesten wachten voordat ze konden doorrijden, kwamen de twee door een vooralsnog onbekende reden met elkaar in aanraking. De winglets toucheerden elkaar en raakten beschadigd. Op een afbeelding die op de sociale media verscheen, is te zien dat de bovenkant van de vleugeltip van de 737 schade opliep. Over de beschadigingen aan de 787 is vooralsnog niets bekend. Ryanair/Malta Air 737 damages its wingtip following a ground collision with a Air Europa 787 at Madrid Barajas Airport. Both aircraft returned to the apron without further incident. pic.twitter.com/5NfSnNDlsU— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 1, 2023

Terug naar gate

Beide machines slaagden erin terug te keren naar de gate waar de reizigers moesten uitstappen. Zowel Ryanair als Air Europa regelde een ander toestel. Op de vlucht naar Bologna zette de Ierse low cost carrier een andere 737, registratie EI-DPR, in. Die machine landde twee uur nadat de 9H-QCI had moeten opstijgen en vertrok rond 19:45 uur, dus bijna vier uur later dan volgens het vluchtschema, naar de Italiaanse stad. De 9H-QCI zou volgens gegevens van Flightradar24 deze ochtend vanuit Madrid naar Berlijn vliegen. Air Europa regelde een Dreamliner met registratie EC-MMX. Dat toestel stond al een dag geparkeerd op Madrid Barajas Airport na dinsdagmorgen te zijn geland vanuit Guayaquil (Ecuador). Zes uur na de oorspronkelijke vluchttijd steeg de vervangende machine op.