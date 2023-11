Grote tegenvaller JetBlue op Schiphol

Voor JetBlue is komende zomer volgens de slotcoördinator (ACNL) geen ruimte meer op Schiphol. Dat werd vanochtend bekendgemaakt.

Schiphol moet volgend jaar krimpen van jaarlijks 500.000 vluchten naar 460.000 en daardoor kunnen niet alle luchtvaartmaatschappijen meer zoveel gebruikmaken van de luchthaven als voorheen. Vanaf 31 maart 2024 gaat die reductie in. De slotcoördinator laat aan het Noordhollands Dagblad weten dat voor die periode 3,1 procent minder slots verdeeld kunnen worden. Daardoor verdwijnen 9.100 start- en landingsrechten. De rest wordt verdeeld over 84 luchtvaartmaatschappijen.

Historische slots

JetBlue valt daar in het zomerseizoen echter niet onder. Dat komt doordat luchtvaartmaatschappijen die geen ‘historische’ slots op Schiphol hebben letterlijk moeten vertrekken. Die ‘historische’ slots worden omschreven als start- en landingsrechten die in het voorgaande seizoen door maatschappijen voldoende benut werden. JetBlue landde deze zomer voor het eerst op het Amsterdamse vliegveld. De maatschappij startte met een vlucht vanuit New York John F. Kennedy en voegde daar later Boston bij. Samen met 24 andere luchtvaartmaatschappijen zullen zijn zij niet meer te zien op Schiphol. Om welke dat gaat, is nog niet bekend. Air India, eveneens een nieuwkomer, voerde vorige week ook al haar laatste vlucht uit tussen Delhi en Amsterdam. JetBlue is in het winterseizoen nog wel welkom op Schiphol.

JetBlue laat het er niet bij zitten

JetBlue liet echter al voor het besluit van de slotcoördinator weten zich strijdlustig op te stellen. Een maand na het debuut op Schiphol klaagde de maatschappij de Europese Unie en Nederland aan. Zij stelt dat door de krimp het Open Skies-verdrag geschonden wordt en dat nieuwe toetreders door de ‘historische’ slots geen kans krijgen. Daarnaast werd gedreigd dat KLM mogelijk haar slots op New York John F. Kennedy verliest. JetBlue vroeg het Amerikaanse Department of Transportation (DOT) om advies als de maatschappij geweerd zou worden van Schiphol. Dat scenario is nu werkelijkheid geworden.