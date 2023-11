KLM annuleert vanmiddag alle vluchten

KLM annuleert vanmiddag alle vertrekkende en aankomende vluchten op Schiphol als gevolg van storm Ciarán die over het land raast.

In de ochtend geldt voor de provincie Noord-Holland code geel. Windstoten van 75 tot 90 km/u worden verwacht. Later op de ochtend geeft het KNMI code oranje af voor Schiphol en omgeving. Dan nemen de windstoten toe naar 100 tot 110 km/u. In de avond stelt het meteorologisch instituut de code weer bij naar geel. Alsnog zijn windstoten, die echter wel geleidelijk afnemen, van 80 tot 100 km/u aannemelijk. KLM neemt geen enkel risico en annuleert vanaf het begin van de ochtend tot het einde van de dag volgens een woordvoerder van KLM bij NH Nieuws honderden vluchten.

Baangebruik Schiphol

Het ligt in de verwachting dat meer luchtvaartmaatschappijen hun operaties annuleren. Daarnaast kan een groot aantal vertraging oplopen. Dat komt doordat boven een bepaalde windsnelheid geen bagage met bagagekarren vanuit de vertrekhal naar vliegtuigen gereden mag worden en vice versa. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen vertraagde vluchten gebruik maken van zowel de Polderbaan als de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan. Deze banen liggen van noord naar zuid en de storm trekt Nederland binnen via het zuiden. De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaf aan dat die eerste baan ingezet wordt voor aankomend verkeer, terwijl die derde het vertrekkende moet afhandelen. De tweede wordt voornamelijk ingezet als op één moment meerdere vliegtuigen landen. Vanochtend is volgens gegevens van Flightradar24 deze samenstelling reeds in gebruik.

Schiphol kreeg de afgelopen jaren eerder te maken met stormen. Zo vonden onder meer tijdens storm Corrie en Eunice vorig jaar tientallen vluchten (uit voorzorg) geen doorgang.