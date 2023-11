Schiphol snapt ‘heel goed dat ze daar niet blij mee zijn’

Schiphol gaat de havengelden volgend jaar met 14,8 procent verhogen in plaats van de verwachte 12.

Zowel dit als komend jaar zouden de havengelden met dat percentage stijgen. Cumulatief kwam dat uit op een verhoging van 37 procent. Eerder was sprake van 42 procent, maar na felle weerstand van luchtvaartmaatschappijen en uiteindelijk een consultatie tussen hen en Schiphol, gebeurde dat niet. Nu moeten de havengelden opnieuw omhoog. Dat komt doordat vorig jaar nog steeds reisrestricties golden wegens het coronavirus. Pas begin dit jaar hief China bijvoorbeeld de beperkingen op. Daardoor is een verhoging volgens Robert Carsouw, financieel topman van Schiphol, niet te vermijden.

Gebaseerd op wet- en regelgeving

Carsouw geeft aan dat de hoogte van de havengelden bepaald wordt op basis van de wet- en regelgeving. ‘In goede jaren mogen we geen winst maken op de havengelden en in slechte jaren kunnen we ons dus geen verliezen permitteren’, licht hij toe bij WNL. ‘Wij hebben luchtvaartmaatschappijen op de hoogte gebracht en snappen goed dat zij hier niet blij mee zijn. Tegelijkertijd is het nodig voor de kwaliteit en voor de financiële positie van Schiphol.’

Niet alles verrekend

Dat minder gevlogen werd op Schiphol, komt tevens doordat in die mei- en zomervakantie niet alle vluchten doorgang vonden wegens de tekorten bij de beveiliging. Schiphol stelde dagelijks een maximum aantal vertrekkende passagiers in waardoor luchtvaartmaatschappijen moesten snijden in het aantal vluchten. Onder meer Transavia annuleerde tientallen vluchten, terwijl Corendon eveneens niet al haar vluchten zag doorgaan, maar operaties wel deels verplaatste naar andere luchthavens. Die kosten zijn echter niet meegenomen in de stijgende tarieven. ‘Gecorrigeerd voor inflatie en verrekeningen laat de tariefontwikkeling sinds 2014 feitelijk een dalende trend zien’, aldus Carsouw.