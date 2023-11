Verontrustende reacties om 777-vlucht Korean Air

Het signaal van een Boeing 777-300 van Korean Air viel boven de Stille Oceaan weg wat op de sociale media zorgen baarde.

Het toestel, registratie HL8210, steeg afgelopen zondagavond 18:45 uur lokale tijd in noordwestelijke richting op vanuit de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul op weg naar Vancouver (Canada). Nadat de 777 bijna twee uur in de lucht zat, en de Stille Oceaan trotseerde, viel de Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)-zender weg. Dit is een signaal, bestaande uit de GPS-locatie, hoogte en identiteit, dat een vliegtuig periodiek uitzendt. De ADS-B-ontvangers krijgen deze signalen binnen. #KE71 disappeared…

I hope everybody is safe… https://t.co/d65EsvCdII pic.twitter.com/XcQ8HQc9vF— Yuichi ✈️ NH*G (@AvGeek_Miyazaki) October 29, 2023 #KE71 has disappeared from the flight map. We are unaware of why this has happened. We hope everybody is okay.— phillyaviation1 (@phillyaviation1) October 29, 2023

Bezorgde reacties

Als gevolg van het weggevallen signaal gaf de 777 een squawk 7700-melding af. Dit signaal geven piloten af als een vliegtuig in nood is. Op dat moment was niet duidelijk wat precies aan de hand was. Dat leidde op X tot verontrustende reacties. ‘KE71 (vliegnummer, red.) is verdwenen, ik hoop dat iedereen veilig is’, schreef iemand op het voormalige Twitter. Een ander voegde toe: ‘KE71 is verdwenen van de radar. Wij zijn ons er niet van bewust waarom dit is gebeurd. Wij hopen dat alles in orde is.’ Het wees er echter niet op dat de 777 verongelukt was.

Boven de Stille Oceaan verdween het ADS-B-signaal © Flightradar24.com

777 keert terug op de radar

Dat beeld werd verzekerd toen de 777 enkele uren later weer op de radar verscheen. ‘Er is bevestigd dat er geen probleem is met het vliegtuig en dat het normaal functioneert’, verklaarde een woordvoerder van Korean Air bij AviationSource. Het leek erop dat de ADS-B tijdelijk uitgevallen was en dat een fout van deze zender ertoe leidde dat een 7700-noodsignaal afgekondigd werd. De 777 landde uiteindelijk tien uur later veilig op de luchthaven van Vancouver.