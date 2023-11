Voormalig Delta-piloot dreigde met wapen in cockpit

Een copiloot, hoogstwaarschijnlijk een voormalige vlieger van Delta Air Lines, dreigde vorig jaar augustus de gezagvoerder neer te schieten als hij zou uitwijken.

Het incident vond 22 augustus 2022 plaats. Op een vlucht, waarvan echter niet naar buiten gebracht werd vanaf welke luchthaven naar welke bestemming die uitgevoerd werd, deed zich een medisch noodgeval voor. De captain gaf aan te willen uitwijken, iets wat vaker in de luchtvaart voorkomt in geval van dergelijke omstandigheden. De copiloot, die een wapen bij zich had, zag daar echter geen soelaas in en dreigde ‘meerdere keren’ zijn collega neer te schieten. Of de ongeplande landing is gemaakt is niet bekend.

Uitzondering

Vraag is hoe de copiloot een wapen mee het vliegtuig in kon nemen. Controles, vooral in de Verenigde Staten, zijn streng voordat mensen een toestel ingaan. De voormalig Delta-piloot kreeg echter volgens CBS News toestemming een wapen mee te nemen binnen het kader van het Federal Flight Deck Officer-programma van de Transportation Safety Administration (TSA). Dit programma heeft als doel Amerikaanse vliegtuigen op binnenlandse vluchten te beschermen tegen kapingen. De vlieger in kwestie zou hiervoor een speciale training hebben gevolgd. Het wapen was door de TSA uitgegeven.

Strafrechtelijk onderzoek lopend

Vorige maand werd een aanklacht tegen de oud-Delta-piloot ingediend. Daarin stond dat hij een bemanningslid ‘aangevallen en geïntimideerd’ had ‘en daarbij een gevaarlijk wapen gebruikte’. Een strafrechtelijk onderzoek is nog gaande. Inmiddels is de vlieger uit het Federal Flight Deck Officer-programma gehaald. Het misdrijf als zodanig kan resulteren in twintig jaar gevangenisstraf of zelfs levenslang.