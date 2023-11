A320 vertoont ‘abnormaal gedrag’ | Video

Toen een Airbus A320 van het Zwitserse Edelweiss vorige week vrijdagavond tijdens de start heen en weer begon te slingeren besloten de piloten de start af te breken.

Het toestel, registratie HB-IHY, zou rond de klok van 19:10 uur opstijgen vanuit Zurich (Zwitserland) op weg naar Faro, een stad in het zuiden van het Portugal. De machine steeg op vanaf baan 32. Op een video die op de sociale media verscheen, is te zien hoe de A320 tijdens take-off halverwege plotseling begon te slingeren. Dat ging gepaard met lichte rook. Op dat moment zat het vliegtuig op een snelheid van 260 km/u. Passagiers lieten aan AV Herald weten dat het toestel inderdaad links naar rechts bewoog en dat losse voorwerpen door de cabine heen vlogen. An Edelweiss A320 aircraft (HB-IHY) veered off from the Runway 32 centre and started moving abruptly while taking off at Zurich Intl. Airport (LSZH),but it could recover from the situation with an aborted take-off & a deflated tire on 27 Oct.



Afgebroken start

De piloten gingen in de remmen waarbij een band klapte. De A320 kon veilig de startbaan verlaten en taxiede vervolgens naar een afgelegen standplaats. Daar verlieten de reizigers het vliegtuig per trap. Met de bus werden zij naar de terminal gebracht. Niemand raakte bij het incident gewond. De luchtvaartmaatschappij vroeg aan de reizigers hun vlucht naar Faro om te boeken.

Oorzaak wordt onderzocht

De A320 staat volgens gegevens van Flightradar24 nog steeds aan de grond op de luchthaven van Zürich. Edelweiss laat weten dat de afgebroken start er het gevolg van was dat het vliegtuig tijdens het accelereren, ‘abnormaal gedrag’ vertoonde. Wat de oorzaak daarvan was, is niet bekend. De komende tijd wordt aan de hand van gegevens nagegaan waarom de A320 dit afwijkende gedrag vertoonde.