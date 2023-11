AI maakt turnaroundproces op Eindhoven inzichtelijk

Eindhoven Airport heeft in samenwerking met Schiphol een systeem geïmplementeerd om met behulp van Kunstmatige Intelligentie (KI) de vliegtuigafhandeling te verbeteren. Het systeem, bekend als Deep Turnaround, biedt een voorspellend inzicht in de vertrektijden van vliegtuigen, waardoor de mogelijkheid om vertragingen te voorzien en hierop te anticiperen wordt vergroot.

Het doel van Deep Turnaround is om het omdraaiproces, de periode vanaf het moment dat een vliegtuig parkeert tot het moment van vertrek, nauwkeurig te monitoren. Het systeem gebruikt camera’s op het platform om start- en eindtijden van afhandelingsactiviteiten vast te stellen om zo inzicht te geven of deze activiteiten eerder of later klaar zijn dan gepland.

De software herkent welke voertuigen verantwoordelijk zijn voor welk proces. Zo kan het een brandstoftruck onderscheiden van een cateringtruck en zien wanneer het mogelijk is voor passagiers om in te stappen. Tevens wordt herkend wanneer bijvoorbeeld de brandstoftruck het tankproces begint en eindigt.

Mirjam van den Bogaard, de operationeel directeur van Eindhoven Airport, erkent het belang van constante verbetering en geeft aan dat Deep Turnaround een waardevol instrument is voor de optimalisatie van zowel de grond- als luchtprocessen, met voordelen voor passagiers en luchtvaartmaatschappijen. Op dit moment zijn vier vliegtuigopstelplaatsen uitgerust met camera’s en is het de planning om tegen 2024 alle veertien opstelplaatsen te voorzien van deze technologie.

Zie in onderstaande video welke toegevoegde waarde Deep Turnaround heeft op Schiphol: