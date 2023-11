Business jets doen goede zaken

In navolging op goede financiële resultaten bij grote luchtvaartmaatschappijen, hebben ook business jets de wind in de rug.

Het Canadese Bombardier rapporteerde over het derde kwartaal een omzet van $1,86 miljard, wat de verwachtingen van $1,75 miljard overtreft. De hogere omzet wordt mogelijk gemaakt door zes meer vliegtuigen te leveren dan in dezelfde periode vorig jaar.

Bombardier verwacht ook de komende jaren meer vliegtuigen te kunnen leveren. De verwachting is dat er dit jaar iets meer dan 138 nieuwe vliegtuigen worden geleverd. In 2025 moet dat getal op minstens 150 liggen. Daarnaast zien de Canadezen ook een omzetgroei van elf procent bij de aftermarket services, waar onder andere onderhoud onder valt.

De goede resultaten van Bombardier volgen een trend die sinds de coronacrisis gaande is. Sindsdien kiezen de rijken der aarde er vaker voor om in klein gezelschap te vliegen in plaats van met honderden tegelijk.

Hoewel dat op het eerste gezicht goed nieuws is voor deze tak van de luchtvaartindustrie, wordt er door betrokken ook gewaarschuwd voor overenthousiasme. Geopolitieke problemen hebben een negatief effect op de wereldeconomie en business jets krijgen steeds meer te maken met maatschappelijke weerstaand. De rijkste privéjeteigenaren zullen daar niet al te veel last van hebben, maar dat geldt niet voor iedereen.

Een deel van de nieuwkomers op deze markt kunnen het bezit van een privéjet alleen veroorloven wanneer deze regelmatig wordt verhuurd. Echter, wanneer er een langdurige recessie uitbreekt zullen de huurinkomsten snel afnemen. ‘Dit zijn mensen die nog nooit een onderhoudsrekening van een miljoen dollar hebben gezien’ vertelt een broker aan persbureau Reuters.

Toch is de verwachting dat de positieve trend nog wel even aanhoudt. In oktober was het aantal gevlogen uren met business jets in de Verenigde Staten zestien procent hoger dan in oktober van topjaar 2019 en tevens het hoogste van de afgelopen vijftien jaar.