Twente Airport vindt weer elektrische partner

Twente Airport blijft inzetten op een uitvalsbasis voor elektrische vluchten. De luchthaven wist recentelijk een derde toekomstige ‘elektrische’ exploitant aan zich te binden.

Twente Airport sloot zonder daar al te veel ruchtbaarheid aan te geven eind vorige maand een overeenkomst met het Britse Lyte Aviation. De Britten zouden in de toekomst met de Skybus LA-44, een elektrisch vliegtuig met veertig zitplaatsen, pendeldiensten moeten gaan uitvoeren van Twente naar Parijs, München en Birmingham.

Focus op elektrisch vliegen

Lyte Aviation is niet de eerste partij waarmee Twente Airport in zee gaat om elektrische passagiersvluchten mogelijk te maken. Eind 2022 tekende Twente een overeenkomst met Fly with Lucy. Dit Nederlandse bedrijf wil vluchten voor (zaken)reizigers tussen regionale luchthavens in Europa aanbieden. Het plan is vanaf 2025 te starten met een hybride-elektrisch vliegtuig en verder in de toekomst met een volledig elektrische variant. Daarbij blijft het wat betreft Twente Airport niet. Afgelopen mei haalde het vliegveld Electron Aviation binnen. Deze partij wil in 2027 beginnen met elektrische vluchten op de korte afstand voor vijf passagiers.

Met Lyte Aviation zouden ook grotere aantallen passagiers in de toekomst vanaf Twente emissievrij moeten kunnen vliegen. Volgens Jan Schuring, de directeur van Twente Airport, is er ook vraag naar dit soort elektrische vluchten. ‘Er is behoefte aan betere connectiviteit, zowel binnen Nederland als grensoverschrijdend naar Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk’, zei de directeur eerder al.